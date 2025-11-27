PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbrüche in den Landkreisen Nienburg und Schaumburg - Polizei warnt und gibt Präventionstipps

Landkreis Nienburg / Schaumburg (ots)

(Gav) In den vergangenen Tagen kam es in mehreren Orten der Landkreise Nienburg und Schaumburg zu Einbrüchen. Die Täter nutzten überwiegend die frühe Dämmerung sowie Abwesenheiten der Bewohnerinnen und Bewohner, um sich unbefugt Zutritt zu verschaffen. In einigen Fällen wurden Wertgegenstände entwendet. Die Schadenshöhen variieren bzw. sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei nimmt dies zum Anlass, verstärkt zu sensibilisieren und bittet die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit.

Präventionstipps der Polizei:

   - Türen und Fenster immer abschließen - auch bei kurzer 
     Abwesenheit
   - Bewegungsmelder und Zeitschaltuhren nutzen, um Anwesenheit zu 
     simulieren
   - Fremde, die im Wohngebiet auffallen oder an Haustüren klingeln, 
     kritisch hinterfragen
   - Verdächtige Personen oder Fahrzeuge umgehend über den Notruf 110
     melden

Weitere Informationen rund um den Einbruchschutz finden Sie unter: https://www.polizei-dein-partner.de/themen/einbruchschutz.html

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 14:00

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung auf der B 442

    Bad Nenndorf (ots) - (Fi) Gleich zwei Mal hat eine bislang unbekannte Person mehrere mit weißer Farbe gefüllte Beutel auf der B 442 zwischen Suthfeld und Helsinghausen abgelegt. Der erste Vorfall ereignete sich am 29.10. gegen 06:50 Uhr, der Zweite am 18.11. gegen 07:10 Uhr. Durch das Überfahren der Beutel entstanden Sachschäden an vorbeifahrenden Fahrzeugen sowie Verunreinigungen und Schäden an der ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 11:45

    POL-NI: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

    Bückeburg (ots) - (Gav) Am Samstag, den 22.11.2025, kam es in der Zeit zwischen 18:00 und 19:00 Uhr in Bückeburg, An den Weiden, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Ein unbekannter Täter schlug die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangte so in das Gebäude. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht und persönliche Wertgegenstände entwendet. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Im Umfeld könnte ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 10:41

    POL-NI: Falsche Wasserwerker unterwegs - Polizei warnt und sucht Zeugen

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Dienstag, den 18.11.2025, zwischen 14:45 und 14:50 Uhr, kam es in der Karl-Rosebrock-Straße in Nienburg zu einem betrügerischen Vorfall. Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich unter dem Vorwand, Mitarbeiter der Wasserwerke zu sein, Zutritt zur Wohnung einer Geschädigten. Kurz darauf stellte die Frau fest, dass Bargeld fehlte. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren