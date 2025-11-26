Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung auf der B 442

Bad Nenndorf (ots)

(Fi) Gleich zwei Mal hat eine bislang unbekannte Person mehrere mit weißer Farbe gefüllte Beutel auf der B 442 zwischen Suthfeld und Helsinghausen abgelegt. Der erste Vorfall ereignete sich am 29.10. gegen 06:50 Uhr, der Zweite am 18.11. gegen 07:10 Uhr. Durch das Überfahren der Beutel entstanden Sachschäden an vorbeifahrenden Fahrzeugen sowie Verunreinigungen und Schäden an der Fahrbahnoberfläche.

Die Polizei Bad Nenndorf bittet Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der 05723-74920 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell