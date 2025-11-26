PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung auf der B 442

Bad Nenndorf (ots)

(Fi) Gleich zwei Mal hat eine bislang unbekannte Person mehrere mit weißer Farbe gefüllte Beutel auf der B 442 zwischen Suthfeld und Helsinghausen abgelegt. Der erste Vorfall ereignete sich am 29.10. gegen 06:50 Uhr, der Zweite am 18.11. gegen 07:10 Uhr. Durch das Überfahren der Beutel entstanden Sachschäden an vorbeifahrenden Fahrzeugen sowie Verunreinigungen und Schäden an der Fahrbahnoberfläche.

Die Polizei Bad Nenndorf bittet Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der 05723-74920 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 11:45

    POL-NI: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

    Bückeburg (ots) - (Gav) Am Samstag, den 22.11.2025, kam es in der Zeit zwischen 18:00 und 19:00 Uhr in Bückeburg, An den Weiden, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Ein unbekannter Täter schlug die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangte so in das Gebäude. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht und persönliche Wertgegenstände entwendet. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Im Umfeld könnte ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 10:41

    POL-NI: Falsche Wasserwerker unterwegs - Polizei warnt und sucht Zeugen

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Dienstag, den 18.11.2025, zwischen 14:45 und 14:50 Uhr, kam es in der Karl-Rosebrock-Straße in Nienburg zu einem betrügerischen Vorfall. Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich unter dem Vorwand, Mitarbeiter der Wasserwerke zu sein, Zutritt zur Wohnung einer Geschädigten. Kurz darauf stellte die Frau fest, dass Bargeld fehlte. Die ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 10:07

    POL-NI: E-Scooter und E-Bike kollidieren

    Uchte (ots) - (Gav) Am Dienstag, den 25.11.2025, gegen 14:45 Uhr, kam es in Uchte, Hammer Kirchweg, zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem E-Bike. Ein 14-jähriger Uchter beabsichtigte mit seinem E-Scooter in Höhe eines Zebrastreifens nach links abbiegen, ohne dies vorher anzuzeigen. Hinter ihm befand sich ein 37-jähriger E-Bike-Fahrer, der zeitgleich zum Überholen ansetzte. Beide Fahrzeuge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren