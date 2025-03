Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Ottbergen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN / OTTBERGEN (lud)

Am Abend des 13.03.2025, gegen 19:45 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 33 in 31174 Schellerten OT Ottbergen zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren mit einem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten VW Passat zusammen. An dem VW Passat entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Aufgrund des vorgefundenen Schadens und der vor Ort gesicherten Spuren wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug ebenfalls um einen VW handeln könnte, welcher einen beschädigten rechten Außenspiegel aufweisen müsste.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

