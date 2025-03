Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (jb) - Am Donnerstag, den 13.03.2025, gegen 09:50 Uhr konnte ein Anwohner der Straße Am Riembach beobachten, wie ein dunkler Kombi gegen eine Straßenlaterne fuhr. Der Fahrer stieg aus, begutachtete kurz den entstandenen Schaden und fuhr dann weg. Der Zeuge stand zu weit vom Geschehen weg, sodass er zum Fahrer und Fahrzeug kaum Angaben machen konnte. Der Pkw wurde im Heckbereich beschädigt. An der Laterne entstand ein Schaden von geschätzten 500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallflüchtigen machen können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter der Rufnummer 05066/985-0 zu kontaktieren.

