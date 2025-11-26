Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: E-Scooter und E-Bike kollidieren
Uchte (ots)
(Gav) Am Dienstag, den 25.11.2025, gegen 14:45 Uhr, kam es in Uchte, Hammer Kirchweg, zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem E-Bike.
Ein 14-jähriger Uchter beabsichtigte mit seinem E-Scooter in Höhe eines Zebrastreifens nach links abbiegen, ohne dies vorher anzuzeigen. Hinter ihm befand sich ein 37-jähriger E-Bike-Fahrer, der zeitgleich zum Überholen ansetzte. Beide Fahrzeuge kollidierten.
Der 37-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.
