Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter und E-Bike kollidieren

Uchte (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 25.11.2025, gegen 14:45 Uhr, kam es in Uchte, Hammer Kirchweg, zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem E-Bike.

Ein 14-jähriger Uchter beabsichtigte mit seinem E-Scooter in Höhe eines Zebrastreifens nach links abbiegen, ohne dies vorher anzuzeigen. Hinter ihm befand sich ein 37-jähriger E-Bike-Fahrer, der zeitgleich zum Überholen ansetzte. Beide Fahrzeuge kollidierten.

Der 37-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

