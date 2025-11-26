Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Rodenberg (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 25.11.2025, gegen 10:30 Uhr, kam es in Rodenberg, Im Wiesenfeld, an der Einmündung zur B 65 zu einem Verkehrsunfall.

Eine 87-jährige Fahrerin aus Apelern übersah mit ihrem Mitsubishi beim Einfahren auf die Bundesstraße einen von links kommenden, bevorrechtigten 65-jährigen Skoda-Fahrer aus Auhagen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen, sodass es zum seitlichen Zusammenstoß kam.

Beide Beteiligten wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell