PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Rodenberg (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 25.11.2025, gegen 10:30 Uhr, kam es in Rodenberg, Im Wiesenfeld, an der Einmündung zur B 65 zu einem Verkehrsunfall.

Eine 87-jährige Fahrerin aus Apelern übersah mit ihrem Mitsubishi beim Einfahren auf die Bundesstraße einen von links kommenden, bevorrechtigten 65-jährigen Skoda-Fahrer aus Auhagen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen, sodass es zum seitlichen Zusammenstoß kam.

Beide Beteiligten wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 10:25

    POL-NI: Trickdiebstahl in Wohnhaus: Polizei sucht Zeugen

    Stadthagen (ots) - (Gav) Am Dienstag, den 18.11.2025, gegen 13:45 Uhr, kam es in der Teichstraße in Stadthagen zu einem Trickdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich unter dem Vorwand, die Heizungsanlage ablesen zu müssen, Zugang zur Wohnung einer älteren Bewohnerin. Während er die Geschädigte im Wohnzimmer ablenkte, betrat ein weiterer unbekannter Täter unbemerkt das Schlafzimmer. Aus einem ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 10:13

    POL-NI: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

    Diepenau (ots) - (Gav) Am Montag, den 24.11.2025, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Steinbrinker Straße (L343) in Diepenau zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 65-jähriger Mann aus Diepenau kam mit seinem SUV aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen. Diese wurden durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Hauswand geschoben, wo alle ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 09:57

    POL-NI: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

    Bücken (ots) - (Gav) Am Montag, den 24.11.2025, gegen 05:15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Hoyaer Straße in Bücken einen 40-jährigen Mann aus Schweringen, der dort mit einem Mercedes-Benz unterwegs war. Ein vor Ort durchgeführter Urinvortest reagierte positiv auf Kokain. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, untersagten die Weiterfahrt und stellten zur Verhinderung einer erneuten Weiterfahrt den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren