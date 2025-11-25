PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Diepenau (ots)

(Gav) Am Montag, den 24.11.2025, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Steinbrinker Straße (L343) in Diepenau zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Ein 65-jähriger Mann aus Diepenau kam mit seinem SUV aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen. Diese wurden durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Hauswand geschoben, wo alle drei Fahrzeuge zum Stehen kamen.

Der Fahrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren sechsstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

