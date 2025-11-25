Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Diepenau (ots)

(Gav) Am Montag, den 24.11.2025, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Steinbrinker Straße (L343) in Diepenau zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Ein 65-jähriger Mann aus Diepenau kam mit seinem SUV aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen. Diese wurden durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Hauswand geschoben, wo alle drei Fahrzeuge zum Stehen kamen.

Der Fahrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren sechsstelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell