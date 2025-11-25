Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trickdiebstahl in Wohnhaus: Polizei sucht Zeugen

Stadthagen (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 18.11.2025, gegen 13:45 Uhr, kam es in der Teichstraße in Stadthagen zu einem Trickdiebstahl.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich unter dem Vorwand, die Heizungsanlage ablesen zu müssen, Zugang zur Wohnung einer älteren Bewohnerin. Während er die Geschädigte im Wohnzimmer ablenkte, betrat ein weiterer unbekannter Täter unbemerkt das Schlafzimmer. Aus einem Schrank wurde dort Schmuck entwendet.

Die Polizei Stadthagen bittet um Hinweise unter Tel. 05721 / 98220. Insbesondere werden Personen gesucht, die zur Tatzeit zwei verdächtige Personen im Bereich der Teichstraße oder in unmittelbarer Nähe gesehen haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell