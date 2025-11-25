Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Trickdiebstahl in Wohnhaus: Polizei sucht Zeugen
Stadthagen (ots)
(Gav) Am Dienstag, den 18.11.2025, gegen 13:45 Uhr, kam es in der Teichstraße in Stadthagen zu einem Trickdiebstahl.
Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich unter dem Vorwand, die Heizungsanlage ablesen zu müssen, Zugang zur Wohnung einer älteren Bewohnerin. Während er die Geschädigte im Wohnzimmer ablenkte, betrat ein weiterer unbekannter Täter unbemerkt das Schlafzimmer. Aus einem Schrank wurde dort Schmuck entwendet.
Die Polizei Stadthagen bittet um Hinweise unter Tel. 05721 / 98220. Insbesondere werden Personen gesucht, die zur Tatzeit zwei verdächtige Personen im Bereich der Teichstraße oder in unmittelbarer Nähe gesehen haben.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell