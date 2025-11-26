PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Falsche Wasserwerker unterwegs - Polizei warnt und sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 18.11.2025, zwischen 14:45 und 14:50 Uhr, kam es in der Karl-Rosebrock-Straße in Nienburg zu einem betrügerischen Vorfall.

Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich unter dem Vorwand, Mitarbeiter der Wasserwerke zu sein, Zutritt zur Wohnung einer Geschädigten. Kurz darauf stellte die Frau fest, dass Bargeld fehlte. Die Polizei geht von einem Diebstahl aus.

Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu dem unbekannten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter Tel. 05021 / 92120 zu melden.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser bekannten Masche: Falsche Handwerker, angebliche Mitarbeitende von Wasserwerken, Energieversorgern oder Behörden versuchen sich Zugang zu Wohnungen zu verschaffen, um dort Wertsachen zu stehlen.

Unsere Hinweise:

   - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung.
   - Prüfen Sie Dienstausweise sorgfältig und rufen Sie im Zweifel 
     selbst bei der Firma oder Behörde an - nutzen Sie hierbei nie 
     Nummern, die Ihnen die Person an der Tür nennt.
   - Seien Sie misstrauisch bei unangekündigten Besuchen.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
