Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Bückeburg (ots)

(Gav) Am Samstag, den 22.11.2025, kam es in der Zeit zwischen 18:00 und 19:00 Uhr in Bückeburg, An den Weiden, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Ein unbekannter Täter schlug die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangte so in das Gebäude. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht und persönliche Wertgegenstände entwendet. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Im Umfeld könnte eine einzelne männliche Person aufgefallen sein, die zur fraglichen Zeit durch das Wohngebiet sowie angrenzende Straßen gegangen ist.

Es ist zudem möglich, dass diese Person ein Fahrzeug in Tatortnähe abgestellt hat oder nach der Tat in ein Auto eingestiegen und weggefahren ist.

Personenbeschreibung:

   - dunkle Jacke mit Kapuze
   - dunkle Hose
   - helle Schuhe

Die Polizei Bückeburg bittet um Hinweise unter Tel. 05722 / 28940.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

