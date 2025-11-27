PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht in Rehburg-Loccum
Blauer Kleinwagen gesucht

Rehburg-Loccum / Münchehagen (ots)

(opp) Am Donnerstag, den 27.11.2025, wurde in der Polizeistation Liebenau eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Demnach befuhr am Mittwoch, den 26.11.2025, gegen 11:20 Uhr, ein 84jähriger Liebenauer mit seinem blauen VW Touran die Loccumer Straße in Münchehagen (L 441), als entweder aus der Feldstraße oder aus dem Friedhofsweg, ein blauer Kleinwagen, VW Polo oder ähnlich, gegen die rechte Fahrzeugseite des vorfahrtsberechtigten VW Touran prallte und sich dann zügig und unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. An dem geschädigten VW Touran entstand ein Schaden von geschätzten 6.000,00 Euro. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt, wer Hinweise zu einem vorne beschädigten blauen Kleinwagen geben kann. Zeugenschaftliche Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Stolzenau unter der Telefonnummer 05761-90200 oder die Polizeistation Rehburg-Loccum unter 05037-969840.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Hoya
Hasseler Steinweg 4
27318 Hoya
Telefon 04251/67280
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

