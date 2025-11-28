PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Marklohe (ots)

(Thi) Die Polizei Marklohe sucht den Verursacher einer Verkehrsunfallflucht, die sich am 22.11.2025 gegen 11.55 Uhr auf der Oyler Straße in Marklohe ereignete.

Eine 39-Jährige beabsichtigte mit ihrem VW Golf in eine Grundstücksauffahrt einzubiegen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer überholte sie dabei und touchierte den Golf wodurch an diesem ein Schaden entstand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.

Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei Marklohe unter der 05021-924060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 12:31

    POL-NI: Unfallflucht in Rehburg-Loccum / Blauer Kleinwagen gesucht

    Rehburg-Loccum / Münchehagen (ots) - (opp) Am Donnerstag, den 27.11.2025, wurde in der Polizeistation Liebenau eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Demnach befuhr am Mittwoch, den 26.11.2025, gegen 11:20 Uhr, ein 84jähriger Liebenauer mit seinem blauen VW Touran die Loccumer Straße in Münchehagen (L 441), als entweder aus der Feldstraße oder aus dem Friedhofsweg, ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 14:00

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung auf der B 442

    Bad Nenndorf (ots) - (Fi) Gleich zwei Mal hat eine bislang unbekannte Person mehrere mit weißer Farbe gefüllte Beutel auf der B 442 zwischen Suthfeld und Helsinghausen abgelegt. Der erste Vorfall ereignete sich am 29.10. gegen 06:50 Uhr, der Zweite am 18.11. gegen 07:10 Uhr. Durch das Überfahren der Beutel entstanden Sachschäden an vorbeifahrenden Fahrzeugen sowie Verunreinigungen und Schäden an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren