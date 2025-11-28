Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Marklohe (ots)

(Thi) Die Polizei Marklohe sucht den Verursacher einer Verkehrsunfallflucht, die sich am 22.11.2025 gegen 11.55 Uhr auf der Oyler Straße in Marklohe ereignete.

Eine 39-Jährige beabsichtigte mit ihrem VW Golf in eine Grundstücksauffahrt einzubiegen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer überholte sie dabei und touchierte den Golf wodurch an diesem ein Schaden entstand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.

Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei Marklohe unter der 05021-924060 zu melden.

