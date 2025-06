Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auseinandersetzung in Gaststätte

Ludwigshafen (ots)

In einer Gaststätte in der Edigheimer Straße kam es gestern (19.06.2025) gegen 21 Uhr zu einer Auseinandersetzung bei der ein 36-Jähriger durch zwei bislang Unbekannte geschlagen und getreten wurde. Der 36-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Zuvor war es zwischen den drei Männern zu einem verbalen Streit gekommen. Der 36-Jährige wurde durch den Rettungsdienst behandelt. Die beiden Männer, die flüchten konnten, wurden wie folgt beschrieben: Mann 1: blaues Hemd, kurze Hose, dunkler Teint Mann 2: grünes Hemd Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell