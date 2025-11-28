Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zwei Fahrzeuge nach Unfall nicht mehr fahrbereit
Nienburg (ots)
(Gav) Am Donnerstag, den 27.11.2025, gegen 17:22 Uhr, kam es auf der Großen Drakenburger Straße in Nienburg, im Bereich der Auffahrt zur B6, zu einem Verkehrsunfall.
Eine 32-jährige Fahrerin aus Schweringen wollte mit ihrem Audi A3 nach links auf die B6 auffahren. Dabei übersah sie eine 52-jährige Nienburgerin, die mit ihrem Skoda stadteinwärts unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge.
Beide Pkw wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Audi-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.
