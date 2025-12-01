PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Farbschmiererei an Trafohaus - Polizei bittet um Hinweise

Pennigsehl (ots)

(Gav) Zwischen Samstag, 29.11.2025, 20:00 Uhr, und Sonntag, 30.11.2025, 08:00 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person ein ehemaliges Transformatorengebäude im Liebenauer Weg in Pennigsehl durch Farbschmierereien.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Hoya unter Tel. 04251 / 67280.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

