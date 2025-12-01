Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Farbschmiererei an Trafohaus - Polizei bittet um Hinweise
Pennigsehl (ots)
(Gav) Zwischen Samstag, 29.11.2025, 20:00 Uhr, und Sonntag, 30.11.2025, 08:00 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person ein ehemaliges Transformatorengebäude im Liebenauer Weg in Pennigsehl durch Farbschmierereien.
Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.
Zeugenhinweise bitte an die Polizei Hoya unter Tel. 04251 / 67280.
