Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Farbschmiererei an Trafohaus - Polizei bittet um Hinweise

Pennigsehl (ots)

(Gav) Zwischen Samstag, 29.11.2025, 20:00 Uhr, und Sonntag, 30.11.2025, 08:00 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person ein ehemaliges Transformatorengebäude im Liebenauer Weg in Pennigsehl durch Farbschmierereien.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Hoya unter Tel. 04251 / 67280.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell