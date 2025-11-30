Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Auetal/Schoholtensen (ots)

(bae)Am 28.11.2025 gegen 18:30 Uhr kam es im Auetal auf der L 443 im Bereich Schoholtensen zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-Jähriger Stadthäger befuhr mit seinem VW die Schoholtenser Straße, als ihm ein anderer Pkw entgegenkam. Da der entgegenkommende Pkw auf die Fahrspur des Stadthägers kam, musste dieser nach rechts ausweichen und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Der andere Pkw fuhr weiter, ob der Fahrer den Unfall bemerkt hat, kann nicht gesagt werden. Durch die Polizei wurde ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Durch den Unfall entstand ein Schaden am VW des Stadthägers, weiterhin wurde die Leitplanke beschädigt. Eine Schadenshöhe steht noch nicht fest.

