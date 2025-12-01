Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Lack zerkratzt - Polizei sucht Zeugen
Nienburg (ots)
(Gav) Zwischen Samstag, 29.11.2025, 08:00 Uhr, und Sonntag, 30.11.2025, 11:00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen in der Bielefelder Straße in Nienburg abgestellten BMW.
Mit einem spitzen Gegenstand wurden an Fahrer- und Beifahrertür sowie oberhalb des hinteren linken Rücklichts jeweils 10-15 cm lange, tiefe Kratzer verursacht.
Der Schaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.
Zeugenhinweise bitte an die Polizei Nienburg unter Tel. 05021 / 92120.
