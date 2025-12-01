PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lack zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(Gav) Zwischen Samstag, 29.11.2025, 08:00 Uhr, und Sonntag, 30.11.2025, 11:00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen in der Bielefelder Straße in Nienburg abgestellten BMW.

Mit einem spitzen Gegenstand wurden an Fahrer- und Beifahrertür sowie oberhalb des hinteren linken Rücklichts jeweils 10-15 cm lange, tiefe Kratzer verursacht.

Der Schaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Nienburg unter Tel. 05021 / 92120.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

