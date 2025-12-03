Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

In der Zeit bis 12:50 Uhr ist es heute auf dem Parkplatz des K+K-Marktes an der Euregiostraße in Bad Bentheim zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein Geschädigter hatte dort seinen schwarzen Audi abgestellt. Während des genannten Zeitraums wurde das Fahrzeug durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/776600 zu melden.

