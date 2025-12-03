Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Eigentümer eines Cube gesucht
Lingen (ots)
Die Polizei Lingen hat am 3. November ein schwarzes Herrenrad der Marke "Cube" im Bereich der "Kleine Poststraße" in Lingen aufgefunden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach den Eigentümern. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell