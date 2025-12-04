PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Versuchter Aufbruch von Baucontainern

Wietmarschen (ots)

Am Dienstag, den 02.12.2025, kam es in der Zeit von 23:35 Uhr bis 23:45 Uhr auf einer Baustelle in der Straße Schwanenborg in Wietmarschen, zu einem versuchten Aufbruch von Baucontainern. Nach ersten Erkenntnissen versuchten bislang unbekannte Täter mehrere auf dem Gelände abgestellte Baucontainer aufzubrechen. Der Versuch misslang. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 14:52

    POL-EL: Nordhorn - Körperverletzung und polizeiliche Maßnahmen in der Ochsenstraße

    Nordhorn (ots) - In der Nacht zum Sonntag, 23.11.2025, gegen 01:13 Uhr, wurde die Polizei über eine mutmaßliche Körperverletzung in der Ochsenstraße in Nordhorn informiert. Beim Eintreffen der eingesetzten Streifenwagenbesatzung zeigte ein 35-jähriger Mann deutliche Verletzungen im Bereich des Auges und gab an, von einer bislang unbekannten Person geschlagen ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 13:39

    POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen gesucht

    Bad Bentheim (ots) - In der Zeit bis 12:50 Uhr ist es heute auf dem Parkplatz des K+K-Marktes an der Euregiostraße in Bad Bentheim zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein Geschädigter hatte dort seinen schwarzen Audi abgestellt. Während des genannten Zeitraums wurde das Fahrzeug durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren