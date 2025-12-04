Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Wietmarschen - Versuchter Aufbruch von Baucontainern
Wietmarschen (ots)
Am Dienstag, den 02.12.2025, kam es in der Zeit von 23:35 Uhr bis 23:45 Uhr auf einer Baustelle in der Straße Schwanenborg in Wietmarschen, zu einem versuchten Aufbruch von Baucontainern. Nach ersten Erkenntnissen versuchten bislang unbekannte Täter mehrere auf dem Gelände abgestellte Baucontainer aufzubrechen. Der Versuch misslang. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.
