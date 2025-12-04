PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Schüttorf - Diebstahl von Elektrowerkzeugen

Schüttorf (ots)

In der Zeit von Dienstag, 02.12.2025, 16:45 Uhr, bis Mittwoch, 03.12.2025, 08:00 Uhr, kam es auf einer Baustelle in der Niedersachsenstraße in Schüttorf zu einem Einbruchdiebstahl in einen Baucontainer. Bislang unbekannte Täter brachen einen dort aufgestellten Baucontainer gewaltsam auf und entwendeten daraus diverse Elektrowerkzeuge. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Niedersachsenstraße wahrgenommen haben, werden gebenten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
