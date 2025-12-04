Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Twist (ots)

In der Zeit von Montag, 17.11.2025, 00:00 Uhr, bis Sonntag, 23.11.2025, 00:00 Uhr, kam es in der Brückenstraße in Twist zu einem versuchten Einbruch. Eine bislang unbekannte Täterschaft versuchte mit einem unbekannten Gegenstand die Nebeneingangstür eines Wohnhauses aufzuhebeln. Dabei wurden sowohl die Jalousie als auch das Türschloss beschädigt. In das Gebäude gelangten die Täter jedoch nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Twist unter der Rufnummer 05936/934500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell