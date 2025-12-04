PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - Versuchter Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch, 03.12.2025, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Harm-Hindrik-Straße in Nordhorn einzudringen. Der Einbruchsversuch scheiterte, sodass der Täter die Tatörtlichkeit anschließend unerkannt verließ. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

