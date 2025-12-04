PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Salzbergen - Verkehrsunfall - Unfallverursacher flüchtig

Salzbergen (ots)

Am Mittwoch, den 03.12.2025, gegen 14:11 Uhr, kam es an der Kreuzung Neuenkirchener Damm/Bruchweg in Salzbergen zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer trotz unklarer Verkehrslage und Sperrfläche. Ein entgegenkommender Audi musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kollidierte das ausweichende Fahrzeug mit der rechtsseitigen Leitplanke. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976/948550 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
