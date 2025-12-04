PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Samern - Verkehrsunfall auf der A31

Samern (ots)

Am Mittwoch, den 03.12.2025, gegen 17:26 Uhr, kam es auf der Autobahn A31 in Fahrtrichtung Süden bei Samern zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 18-jähriger Fahrer eines VW nach einem Überholvorgang auf einen vorausfahrenden Mercedes eines 28-jährigen Fahrers auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Pkw stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der 28-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Im weiteren Verlauf fuhren ein Sattelzug und ein weiterer Pkw über Trümmerteile der Unfallfahrzeuge, wodurch weiterer Sachschaden entstand. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 17.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

