Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Serie von Einbrüchen in Baucontainer

Wietmarschen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 03.12.2025, bis Donnerstag, 04.12.2025, kam es im Raum Wietmarschen zu mehreren Einbrüchen beziehungsweise Einbruchversuchen in Baucontainer auf verschiedenen Baustellen. In der Schulstraße versuchte ein unbekannter Täter, in einen Baucontainer einzudringen, indem das Schloss aufgehebelt wurde. In das Innere gelangte der Täter jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. In der Henry-Dunant-Straße wurden hingegen drei Baucontainer gewaltsam geöffnet, aus denen diverse Werkzeuge entwendet wurden. Der entstandene Schaden liegt hier bei mehreren tausend Euro. Am Heuermannweg kam es ebenfalls zu mehreren Taten. In mindestens einem Fall wurde ein Container aufgebrochen, wobei zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar ist, ob und welches Diebesgut erlangt wurde. In weiteren Fällen gelangten die Täter zwar in die Container, entwendeten jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Am Brookweg drangen die Täter ebenfalls in mehrere Baucontainer ein und entwendeten dort unter anderem akkubetriebenes Werkzeug. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte bemerkt haben, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell