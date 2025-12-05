PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Serie von Einbrüchen in Baucontainer

Wietmarschen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 03.12.2025, bis Donnerstag, 04.12.2025, kam es im Raum Wietmarschen zu mehreren Einbrüchen beziehungsweise Einbruchversuchen in Baucontainer auf verschiedenen Baustellen. In der Schulstraße versuchte ein unbekannter Täter, in einen Baucontainer einzudringen, indem das Schloss aufgehebelt wurde. In das Innere gelangte der Täter jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. In der Henry-Dunant-Straße wurden hingegen drei Baucontainer gewaltsam geöffnet, aus denen diverse Werkzeuge entwendet wurden. Der entstandene Schaden liegt hier bei mehreren tausend Euro. Am Heuermannweg kam es ebenfalls zu mehreren Taten. In mindestens einem Fall wurde ein Container aufgebrochen, wobei zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar ist, ob und welches Diebesgut erlangt wurde. In weiteren Fällen gelangten die Täter zwar in die Container, entwendeten jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Am Brookweg drangen die Täter ebenfalls in mehrere Baucontainer ein und entwendeten dort unter anderem akkubetriebenes Werkzeug. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte bemerkt haben, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 06:54

    POL-EL: Salzbergen - Verkehrsunfall - Unfallverursacher flüchtig

    Salzbergen (ots) - Am Mittwoch, den 03.12.2025, gegen 14:11 Uhr, kam es an der Kreuzung Neuenkirchener Damm/Bruchweg in Salzbergen zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer trotz unklarer Verkehrslage und Sperrfläche. Ein entgegenkommender Audi musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 06:53

    POL-EL: Samern - Verkehrsunfall auf der A31

    Samern (ots) - Am Mittwoch, den 03.12.2025, gegen 17:26 Uhr, kam es auf der Autobahn A31 in Fahrtrichtung Süden bei Samern zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 18-jähriger Fahrer eines VW nach einem Überholvorgang auf einen vorausfahrenden Mercedes eines 28-jährigen Fahrers auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Pkw stark beschädigt und waren nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren