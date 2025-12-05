Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in Wohnhaus

Haren (ots)

In der Zeit von Montag, dem 27. Oktober 2025, gegen 18:00 Uhr, bis Samstag, den 15. November 2025, gegen 15:00 Uhr, kam es in der Hollandstraße in Haren zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Ein bislang unbekannter Täter hebelte die Haustür des derzeit unbewohnten Gebäudes auf und gelangte so in das Innere des Hauses. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

