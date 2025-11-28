Polizei Münster

POL-MS: Nach Einbruch in Gelmer - Polizei sucht Hinweise auf Königskette vom Schützenverein

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Einbruch in Einfamilienhaus in Gelmer - Polizei sucht Zeugen" (ots vom 26.11., 12:07 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6166761)

Nachdem bislang unbekannte Täter am Dienstag (25.11.) in ein Einfamilienhaus in Gelmer eingebrochen sind, sucht die Polizei nun nach Hinweisen auf eine entwendete Ehrenkette des Schützenvereins Sudmühle 190 e.V.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich die Kette zu Ehren der Schützenkönige 1939 bis 1993 in einem Tresor, den die Täter entwendeten.

Zeugen, die Hinweise zur Kette geben können, werden gebeten, sich unter der 0251 275-0 bei der Polizei zu melden.

