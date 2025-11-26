Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Gelmer - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag (25.11.) zwischen 13:15 Uhr und 22:33 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Mariendorfer Straße eingebrochen.

Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Täter über eine Balkontür im ersten Obergeschoss in das Haus ein, indem sie diese aufhebelten. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten und flohen mit Schmuck als Beute vom Tatort.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell