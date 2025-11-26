Polizei Münster

POL-MS: Im Schlaf überrascht - Einbruch in Wohnung an der Robert-Blum-Straße - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Zwischen 18.10 Uhr und 18.28 Uhr ist ein unbekannter Mann am Dienstag (25.11.) in eine Wohnung an der Robert-Blum-Straße nahe der Bahlmannstraße eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge verschaffte sich der Unbekannte über die Balkontür gewaltsam Zutritt zur Wohnung im Hochparterre und durchwühlte Schränke in mehreren Räumen. Die Bewohnerin schlief zu der Zeit im Wohnzimmer und wachte aufgrund der Geräusche auf. Nachdem sie den Unbekannten ansprach, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

