Polizei Münster

POL-MS: Betrunkener Fahrer kommt von der Fahrbahn ab und flüchtet - Polizisten stellen 21-Jährigen im Wald

Münster (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am späten Montagabend (24.11., 23:30 Uhr) ist ein betrunkener Pkw-Fahrer von der Straße Niederort abgekommen, hat sich leicht verletzt und ist anschließend in ein angrenzendes Waldstück geflüchtet.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 21-jährige Sendener mit seinem VW auf der Straße Niederort in Fahrtrichtung der Straße Vogelsang, kam dort nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte. Durch ein Assistenzsystem des Autos wurden Feuerwehr- und Polizeikräfte informiert, die den Unfallort aufsuchten. Die Polizisten finden den Pkw ohne Insassen und Kennzeichen vor. Bei einer anschließenden Suche finden die Einsatzkräfte den leicht verletzten Fahrer, der sich im angrenzenden Wald versteckte. Dabei hält der Fahrer des VW noch die dazugehörigen Kennzeichen in der Hand.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Eine Ärztin entnahm dem 21-Jährigen auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes mit deutscher Staatsangehörigkeit. Ihn erwartet nun ein umfassendes Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell