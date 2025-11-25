Polizei Münster

POL-MS: Geparkten Pkw touchiert - Drogenvortest verläuft bei 23-Jährigem positiv

Münster (ots)

Am Montagmorgen (24.11., 08:50 Uhr) ist es an der Lahnstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 23-Jähriger mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen sein Fahrzeug führte.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Münsteraner mit seinem Pkw auf der Lahnstraße und touchierte dabei den Außenspiegel eines parkenden Vans.

Während der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem 23-Jährigen wahr. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf den Konsum von Cannabis.

Ein Arzt entnahm dem Fahrer auf einer Polizeiwache eine Blutprobe. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein des Mannes mit deutscher Staatsangehörigkeit sicher. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell