Polizei Münster

POL-MS: Unfall in Wolbeck - 51-Jähriger mit über 1,2 Promille unterwegs

Münster (ots)

Am frühen Sonntag (23.11., 03:40 Uhr) ist es auf der Straße Wolbecker Windmühle zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 51-Jähriger alkoholisiert mit dem Auto unterwegs war.

Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei einen Autofahrer, der an der Straße Wolbecker Windmühle sein Fahrzeug einparkte und dabei über einen E-Scooter, der auf dem Bürgersteig lag.

Hinzugerufene Polizisten kontrollierten den Mann in der Nähe seines geparkten Pkws und stellten bei einem freiwilligen Atemalkoholtest einen Wert von über 1,2 Promille fest. Eine Ärztin entnahm dem 51-Jährigen auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Den Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

