POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Sentrup - Polizei sucht nach Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Freitag (21.11.) in der Zeit zwischen 11:55 Uhr und 19:20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Sentruper Straße eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge beschädigten die Unbekannten ein Fenster und stiegen in das Haus ein. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume und flüchteten anschließend mit Beute auf mutmaßlich gleichem Wege.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

