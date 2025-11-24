Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen Pkw und 8-jähriger Fahrradfahrerin am Werneweg - Polizei sucht Autofahrer

Münster (ots)

Nachdem es am Donnerstagmorgen (20.11., 07:30 Uhr) am Werneweg Ecke Kappenberger Damm zu einem Unfall zwischen einer 8-jährigen Radfahrerin und einem unbekannten Autofahrer gekommen ist, sucht die Polizei den unbekannten Fahrer.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die 8-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem linken Gehweg des Kappenberger Damms in stadtauswärtige Richtung. Als der unbekannte Fahrzeugführer aus dem Werneweg in den Kappenberger Damm einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Mädchen. Sie stürzte und verletzte sich leicht.

Der Autofahrer und eine weitere unbekannte erwachsene Radfahrerin leisteten der 8-Jährigen Erste Hilfe. Nach einem kurzen Gespräch bejahte das Mädchen, dass sie weiterfahren könne.

Die Polizei bittet, dass sich der Autofahrer, die unbekannte Radfahrerin und weitere Zeugen unter der Rufnummer 0251/275-0 melden.

