PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen Pkw und 8-jähriger Fahrradfahrerin am Werneweg - Polizei sucht Autofahrer

Münster (ots)

Nachdem es am Donnerstagmorgen (20.11., 07:30 Uhr) am Werneweg Ecke Kappenberger Damm zu einem Unfall zwischen einer 8-jährigen Radfahrerin und einem unbekannten Autofahrer gekommen ist, sucht die Polizei den unbekannten Fahrer.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die 8-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem linken Gehweg des Kappenberger Damms in stadtauswärtige Richtung. Als der unbekannte Fahrzeugführer aus dem Werneweg in den Kappenberger Damm einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Mädchen. Sie stürzte und verletzte sich leicht.

Der Autofahrer und eine weitere unbekannte erwachsene Radfahrerin leisteten der 8-Jährigen Erste Hilfe. Nach einem kurzen Gespräch bejahte das Mädchen, dass sie weiterfahren könne.

Die Polizei bittet, dass sich der Autofahrer, die unbekannte Radfahrerin und weitere Zeugen unter der Rufnummer 0251/275-0 melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 12:21

    POL-MS: Unfall in Wolbeck - 51-Jähriger mit über 1,2 Promille unterwegs

    Münster (ots) - Am frühen Sonntag (23.11., 03:40 Uhr) ist es auf der Straße Wolbecker Windmühle zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 51-Jähriger alkoholisiert mit dem Auto unterwegs war. Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei einen Autofahrer, der an der Straße Wolbecker Windmühle sein Fahrzeug einparkte und dabei über einen E-Scooter, der auf dem ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 10:26

    POL-MS: 64-Jähriger am Telefon betrogen - Polizei warnt vor der Masche "Falscher Bankmitarbeiter"

    Münster (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Donnerstag (20.11.) mit der Masche "Falscher Bankmitarbeiter" Zugriff auf das Konto eines 64-jährigen Mannes aus Münster verschafft und eine Abbuchung beauftragt. Nach Angaben des Geschädigten erhielt er einen Anruf auf seiner Festnetznummer. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter seiner Hausbank aus. In ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren