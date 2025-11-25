Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen Auto und Kind auf der Aegidiistraße - Polizei sucht Zeugen und Jungen

Münster (ots)

Am Donnerstagnachmittag (20.11., 14:15 Uhr) ist es auf der Aegidiistraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem bislang unbekannten Jungen gekommen.

Nach Aussagen der Autofahrerin fuhr sie auf der Aegidiistraße in Fahrtrichtung Aasee. Als sie auf Höhe der Schützenstraße fuhr, sei ein Junge in Richtung Mühlenstraße über die Straße gelaufen. Die 34-Jährige habe sofort gebremst. Als ihr Auto bereits stand, lief das Kind gegen die linke Front ihres Cupra und habe den Pkw dadurch beschädigt. Nach Angaben der 34-jährigen Autofahrerin ist das Kind mutmaßlich unverletzt weggelaufen.

Die Autofahrerin beschrieb den Jungen als circa 12 bis 14 Jahre alt, 1,40 bis 1,50 Meter groß und mit braunen, kurzen Haaren. Der Junge sei mit grünen Sneakern der Marke "Vans", einer hellen Jeans und einer schwarzen Jacke mit Kapuze bekleidet gewesen. Zudem soll er einen schwarzen "FC Bayern"-Rucksack getragen haben.

Die Polizei bittet nun die Eltern des Jungen sowie mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

