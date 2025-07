Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannter beschädigt mindestens sieben Fahrzeuge

Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Darmstadt (ots)

Eine Spur der Verwüstung hinterließ ein bislang unbekannter Täter im Laufe des Mittwochmorgens (16.7.), als er nach derzeitigem Kenntnisstand mindestens sieben Fahrzeuge beschädigte.

Der Mann war gegen 6.25 Uhr von einem Zeugen in der Straße "Am Breitwiesenweg" beobachtet worden, wie er eine Autoscheibe einschlug und seinen Weg in Richtung Richard-Wagner-Straße fortsetzte. Noch während eine Polizeistreife in die Fahndung ging, meldeten sich weitere Fahrzeughalter, bei deren Autos ebenfalls die Scheiben eingeschlagen wurden.

Der vermeintliche Weg des Mannes führte ihn unter anderem in den Alfred-Messel-Weg, den Hohlen Weg, zum Washingtonplatz und in die Gutenbergstraße, wo er weitere Fahrzeuge beschädigte und zum Teil auch durchwühlte.

Der Täter wird auf Mitte 40 geschätzt. Er hatte eine hagere Statur und dunkle Haare. Er war bekleidet mit einer kurzen Hose und einer roten Mütze. Laut Zeugenaussagen hatte er ein osteuropäisches Aussehen und sprach Deutsch.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist nicht auszuschließen, dass er auf seinem Weg weitere Fahrzeuge beschädigt hat oder sogar Gegenstände daraus entwendete. Weitere Geschädigte, sowie Zeugen, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

