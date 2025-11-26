Polizei Münster

POL-MS: Kontrollstelle am Schifffahrter Damm - "Roadpol"- Kontrollwoche "Truck and Bus"

Münster (ots)

Am Donnerstagvormittag (20.11.) führten Polizeibeamte des Verkehrsdienstes der Polizei Münster im Rahmen der EU-weiten "Roadpol"-Kontrollwoche "Truck and Bus" eine Kontrolle auf dem Schifffahrter Damm in Höhe des Hessenwegs durch. Mehrere Fahrzeuge wiesen erhebliche Mängel oder Geschwindigkeitsüberschreitungen auf.

Insgesamt kontrollierten die Kolleginnen und Kollegen 24 Lkw und Kleintransporter, sowohl mit inländischer als auch ausländischer Zulassung. Fünf Fahrzeuge fielen aufgrund mangelhafter Ladungssicherung und zwei wegen technischen Mängeln auf. Ein Fahrzeug wies eine gerissene Frontscheibe auf. Bei zwei der kontrollierten Fahrzeugen konnten die Fahrer die Ladung nicht ausreichend neu sichern, sodass die Polizeibeamten die Fahrzeuge stilllegten und die Weiterfahrt untersagten.

Die eingesetzten Kolleginnen und Kollegen kontrollierten im Rahmen der Kontrolle auch die Geschwindigkeit. Die Polizeibeamten hielten acht Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit an. Negativer Spitzenreiter war ein Teslafahrer, der mit über 40 km/h bei erlaubten 70 km/h zu schnell unterwegs war.

