POL-FL: Niebüll - Täter nach Raub auf Tankstelle in Niebüll ermittelt - Folgemeldung

Niebüll (ots)

Am Freitagabend (29.11.2024), gegen 17.25 Uhr, kam es in der Gather Landstraße in Niebüll zu einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle. Die Kriminalpolizei Niebüll hat nun einen 17-Jährigen aus dem Bereich Niebüll als Tatverdächtigen ermitteln können. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

