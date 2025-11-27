PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Autobrände in Roxel - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bereits Mitte November brannten auf der Havixbecker Straße in Roxel zwei Autos. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen legten Unbekannte im Zeitraum vom Mittwoch, 12.11., bis Samstag, 15.11., Grillanzünder auf einen Reifen eines geparkten Wohnmobils und entzündeten diesen. Nur durch Glück entzündete sich das Fahrzeug nicht vollständig und es entstand nur ein geringer Sachschaden.

Am frühen Freitag, den14.11., 02:15 Uhr, brannte außerdem ein geparkter schwarzer Mercedes aus. Durch einen Gutachter konnte hier eine vorsätzliche Brandstiftung am vorderen rechten Reifen festgestellt werden.

Einen Zusammenhang zwischen beiden Taten können die Ermittler derzeit nicht ausschließen. Für beide Taten werden weitere Zeugen gesucht.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 13:12

    POL-MS: Einladung Pressetermin Kooperationsvereinbarung Landes- und Bundespolizei

    Münster (ots) - An die Damen und Herren von Presse, Rundfunk, Fernsehen und Online-Medien Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Montag, den 01. Dezember, um 14:15 Uhr werden die Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf und der Leiter der Bundespolizeiinspektion Peter Vaupel eine gemeinsame Kooperationsvereinbarung unterschreiben. Ziel der ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 12:50

    POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Mauritz - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch (26.11.) zwischen 18:15 Uhr und 21:15 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Straße Hegerskamp eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Täter über eine Terassentür im Erdgeschoss in das Haus ein, indem sie diese aufhebelten. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten und flohen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren