Polizei Münster

POL-MS: Autobrände in Roxel - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bereits Mitte November brannten auf der Havixbecker Straße in Roxel zwei Autos. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen legten Unbekannte im Zeitraum vom Mittwoch, 12.11., bis Samstag, 15.11., Grillanzünder auf einen Reifen eines geparkten Wohnmobils und entzündeten diesen. Nur durch Glück entzündete sich das Fahrzeug nicht vollständig und es entstand nur ein geringer Sachschaden.

Am frühen Freitag, den14.11., 02:15 Uhr, brannte außerdem ein geparkter schwarzer Mercedes aus. Durch einen Gutachter konnte hier eine vorsätzliche Brandstiftung am vorderen rechten Reifen festgestellt werden.

Einen Zusammenhang zwischen beiden Taten können die Ermittler derzeit nicht ausschließen. Für beide Taten werden weitere Zeugen gesucht.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell