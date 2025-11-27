Polizei Münster

POL-MS: Polizei stoppt 29-jährigen Autofahrer unter Alkoholeinfluss - Verkehrszeichen missachtet

Münster (ots)

Am späten Mittwochabend (26.11., 23:52 Uhr) kontrollierten Polizeibeamte einen 29-jährigen Fahrer, der alkoholisiert mit dem Auto unterwegs war.

Der 29-Jährige bog von der Windthorststraße auf die Bahnhofsstraße rechtsseitig ab. Er missachtete dabei ein Verkehrszeichen, welches für ein Verbot der Einfahrt steht. Anschließend befuhr er mit seinem Pkw die Busspur der Bahnhofstraße in Richtung Von-Steuben-Straße.

Schließlich parkte er eigenständig in einer Parklücke ein, als die die Beamten ihn kontrollierten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Einsatzkräfte brachten den 29-Jährigen auf die Polizeiwache, wo eine Ärztin ihm eine Blutprobe entnahm.

Die Polizisten untersagten dem 29-Jährigen bis zur Ausnüchterung das Führen von Kraftfahrzeugen. Den Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell