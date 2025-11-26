Polizei Münster

POL-MS: Einladung zum Fernfahrerstammtisch am 03.12. - Lockerer Rückblick auf das vergangene Jahr

Münster (ots)

Die Polizei lädt alle Interessierten am Mittwochnachmittag (03.12., 17 Uhr) zum nächsten Fernfahrerstammtisch in die Räumlichkeiten am Rastplatz Münsterland Ost (Autobahn 1, Fahrtrichtung Bremen) ein.

Am kommenden Mittwoch geht es um einen Rückblick auf das vergangene Jahr und es gibt die Möglichkeit, gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Es gibt keine Einschränkungen auf einen bestimmten Personenkreis!

Informationen rund um den Fernfahrerstammtisch veröffentlicht die Polizei Münster auf ihrer Internetseite: https://muenster.polizei.nrw/artikel/fernfahrerstammtisch-muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell