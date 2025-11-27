Polizei Münster

POL-MS: Einladung Pressetermin Kooperationsvereinbarung Landes- und Bundespolizei

Münster (ots)

am Montag, den 01. Dezember, um 14:15 Uhr werden die Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf und der Leiter der Bundespolizeiinspektion Peter Vaupel eine gemeinsame Kooperationsvereinbarung unterschreiben. Ziel der Vereinbarung ist: Die Sicherheit in und um das Bahnhofsquartier sichtbar stärken - für alle, die dort leben, arbeiten und unterwegs sind.

Treffpunkt für Medienvertreter ist der Haupteingang auf der Westseite des Hauptbahnhofes.

Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf und der Leiter der Bundespolizeiinspektion Peter Vaupel werden vor Ort Informationen zu den gemeinsamen Streifen geben und für Ihre Fragen bereitstehen.

Über eine Berichterstattung freuen wir uns sehr. Sollten Sie Interesse an diesem Termin haben, melden Sie sich bitte per E-Mail über LStabSG3.Muenster@polizei.nrw.de an.

Bei Fragen können Sie sich gerne unter der 0251-275 1044 melden.

