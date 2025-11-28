Polizei Münster

POL-MS: Polizei informiert gemeinsam mit niederländischen Kollegen auf Münsteraner Weihnachtsmärkten - Expertinnen und Experten der Verkehrs- und Kriminalprävention geben Tipps

Münster (ots)

Die Polizei Münster bietet in Zusammenarbeit mit der niederländischen Polizei Präventionshinweise zu u. a. Alkohol im Straßenverkehr und Taschendiebstahl auf dem Weihnachtsmarkt an.

Am kommenden Mittwoch (03.12.) informieren die Expertinnen und Experten der Polizei Interessierte auf dem Prinzipalmarkt in der Zeit von 15:30 bis 20 Uhr zu den Themen Verkehrsunfallprävention, Alkohol im Straßenverkehr und Taschendiebstahl. Dazu bringen sie auch den Pedelec-Simulator mit. Hierauf besteht die gefahrlose Möglichkeit, verschiedene Szenarien im Straßenverkehr realitätsnah zu erleben. Außerdem können Bürgerinnen und Bürger auch den Helm-Test-Simulator ausprobieren, hier werden Verletzungsmuster bei einem Sturzgeschehen auf den Kopf mit und ohne getragenen Fahrradhelm sichtbar gemacht.

Die niederländische Polizei ist ebenfalls dabei, da jedes Jahr viele Niederländerinnen und Niederländer die Weihnachtsmärkte in Münster besuchen.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, vorbei- und mit der Polizei ins Gespräch zu kommen.

Diese länderübergreifende Zusammenarbeit wird im Rahmen des Interreg-Programms Deutschland- Nederland mit Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

