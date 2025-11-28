PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Polizei informiert gemeinsam mit niederländischen Kollegen auf Münsteraner Weihnachtsmärkten - Expertinnen und Experten der Verkehrs- und Kriminalprävention geben Tipps

Münster (ots)

Die Polizei Münster bietet in Zusammenarbeit mit der niederländischen Polizei Präventionshinweise zu u. a. Alkohol im Straßenverkehr und Taschendiebstahl auf dem Weihnachtsmarkt an.

Am kommenden Mittwoch (03.12.) informieren die Expertinnen und Experten der Polizei Interessierte auf dem Prinzipalmarkt in der Zeit von 15:30 bis 20 Uhr zu den Themen Verkehrsunfallprävention, Alkohol im Straßenverkehr und Taschendiebstahl. Dazu bringen sie auch den Pedelec-Simulator mit. Hierauf besteht die gefahrlose Möglichkeit, verschiedene Szenarien im Straßenverkehr realitätsnah zu erleben. Außerdem können Bürgerinnen und Bürger auch den Helm-Test-Simulator ausprobieren, hier werden Verletzungsmuster bei einem Sturzgeschehen auf den Kopf mit und ohne getragenen Fahrradhelm sichtbar gemacht.

Die niederländische Polizei ist ebenfalls dabei, da jedes Jahr viele Niederländerinnen und Niederländer die Weihnachtsmärkte in Münster besuchen.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, vorbei- und mit der Polizei ins Gespräch zu kommen.

Diese länderübergreifende Zusammenarbeit wird im Rahmen des Interreg-Programms Deutschland- Nederland mit Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

    Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag (27.11.) zwischen 07:30 Uhr und 09:00 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Straße Am Rohrbusch in Münster Roxel eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Täter über die Kellertür in das Haus ein, indem sie diese aufhebelten. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten und ...

    Münster (ots) - Bereits Mitte November brannten auf der Havixbecker Straße in Roxel zwei Autos. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen. Nach ersten Ermittlungen legten Unbekannte im Zeitraum vom Mittwoch, 12.11., bis Samstag, 15.11., Grillanzünder auf einen Reifen eines geparkten Wohnmobils und entzündeten diesen. Nur durch Glück entzündete sich das Fahrzeug nicht vollständig und es entstand nur ein geringer ...

    Münster (ots) - An die Damen und Herren von Presse, Rundfunk, Fernsehen und Online-Medien Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Montag, den 01. Dezember, um 14:15 Uhr werden die Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf und der Leiter der Bundespolizeiinspektion Peter Vaupel eine gemeinsame Kooperationsvereinbarung unterschreiben. Ziel der ...

