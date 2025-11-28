Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Roxel - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag (27.11.) zwischen 07:30 Uhr und 09:00 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Straße Am Rohrbusch in Münster Roxel eingebrochen.

Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Täter über die Kellertür in das Haus ein, indem sie diese aufhebelten. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten und flohen mit Bargeld vom Tatort.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter der Rufnummer (0251)275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung:

https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

