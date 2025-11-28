PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Roxel - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag (27.11.) zwischen 07:30 Uhr und 09:00 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Straße Am Rohrbusch in Münster Roxel eingebrochen.

Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Täter über die Kellertür in das Haus ein, indem sie diese aufhebelten. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten und flohen mit Bargeld vom Tatort.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter der Rufnummer (0251)275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung:

https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 15:54

    POL-MS: Autobrände in Roxel - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Bereits Mitte November brannten auf der Havixbecker Straße in Roxel zwei Autos. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen. Nach ersten Ermittlungen legten Unbekannte im Zeitraum vom Mittwoch, 12.11., bis Samstag, 15.11., Grillanzünder auf einen Reifen eines geparkten Wohnmobils und entzündeten diesen. Nur durch Glück entzündete sich das Fahrzeug nicht vollständig und es entstand nur ein geringer ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 13:12

    POL-MS: Einladung Pressetermin Kooperationsvereinbarung Landes- und Bundespolizei

    Münster (ots) - An die Damen und Herren von Presse, Rundfunk, Fernsehen und Online-Medien Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Montag, den 01. Dezember, um 14:15 Uhr werden die Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf und der Leiter der Bundespolizeiinspektion Peter Vaupel eine gemeinsame Kooperationsvereinbarung unterschreiben. Ziel der ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 12:50

    POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Mauritz - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch (26.11.) zwischen 18:15 Uhr und 21:15 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Straße Hegerskamp eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Täter über eine Terassentür im Erdgeschoss in das Haus ein, indem sie diese aufhebelten. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten und flohen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren