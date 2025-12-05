Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Mehrere Einbrüche in Baucontainer

Neuenhaus (ots)

In der Zeit von Mittwoch, dem 3. Dezember 2025, bis zum Morgen des 4. Dezember 2025, kam es in Neuenhaus zu mehreren Einbrüchen sowie Einbruchsversuchen in Baucontainer auf Baustellengeländen. Am Grünen Weg gelangten bislang unbekannte Täter auf ein Baustellengelände und brachen einen Container auf, aus dem diverse Geräte und Werkzeuge entwendet wurden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Auch im Bereich des Sperlingwegs verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Baucontainer und entwendeten hieraus verschiedene Werkzeuge. Hier beläuft sich der Schaden auf rund 610 Euro. Am Reiherweg wurde ebenfalls ein Baucontainer aufgebrochen. In diesem Fall wurde nach bisherigen Erkenntnissen kein Diebesgut erlangt. Auch in einem weiteren Fall im Bereich des Sperlingwegs gelangten die Täter zwar in einen Baucontainer, entwendeten jedoch keine Gegenstände. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Stadtgebiet von Neuenhaus bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell