Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am Samstagnachmittag fuhr ein Pkw Renault, besetzt mit drei Personen, aus Kottendorf kommend durch die Ortslage Böttelborn. Nach dem Ortsausgang in einer Rechtskurve kam der Pkw ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr die angrenzende Wiese und einen Hang hinauf. Dort kippte der Pkw, überschlug sich und kam wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Unfall wurden alle drei Insassen verletzt. Der 20-jährige Fahrer sowie der 19-jährige Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden ambulant in einem Klinikum behandelt. Der 15-Jährige auf dem Rücksitz wurde schwer verletzt und stationär in einem Klinikum aufgenommen. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

