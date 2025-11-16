Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251116-1 Unter Drogeneinfluss frontal in eine Mauer

Bergheim (ots)

Am Samstag, den 15.11., gegen 16.50 Uhr, verlor ein 36- jähriger marokkanischer Fahrzeugführer in Bergheim- Rheidt die Kontrolle über seinen PKW und fuhr frontal in eine Mauer.

Der 36- jährige befuhr mit seinem PKW die Düsseldorfer Straße aus Rommerskirchen. Kurz hinter dem Ortseingang von Bergheim- Rheidt verlor er die Kontrolle über seinen PKW und fuhr frontal in eine Mauer neben der Fahrbahn.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Da sich der Fahrzeugführer darüber hinaus sehr verdächtig verhielt entstand bei den Beamten der Verdacht, dass der Fahrzeugführer Drogen konsumiert hatte. Dieser Verdacht bestätigte sich nach einem Drogentest. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Anzeige gefertigt.(ra)

