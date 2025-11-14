PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 251114-2: Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hürth (ots)

Auffahrunfall

In Hürth sind am Donnerstag (13. November) vier Personen (28w, 1w, 53m, 55w) bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Einjährige, die 28-Jährige und den 53-Jährigen in Krankenhäuser.

Laut ersten Erkenntnissen war ein Autofahrer (53) gegen 17.30 Uhr mit seiner Beifahrerin (55) auf der Straße "Theresienhöhe" in Richtung Hürther Bogen unterwegs. Er habe verkehrsbedingt halten müssen. Zeitgleich sei die 28-Jährige mit ihrem Kind in dieselbe Richtung gefahren und aus bislang unbekanntem Grund auf das Auto des 53-Jährigen aufgefahren. Dabei zogen sich alle Beteiligten sowie ihre Mitfahrerinnen leichte Verletzungen zu.

Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf, sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats übernommen. (sc)

