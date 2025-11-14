PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251114-1: Zeugensuche nach Einbruch in Blumenladen und Vereinsheim

Pulheim (ots)

Kriminalbeamte haben in zwei Fällen die Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren unbekannten Tätern, die zwischen Mittwochnachmittag (12. November) und Donnerstagmorgen (13. November) in einen Blumenladen und ein Vereinsheim in Pulheim-Brauweiler eingebrochen sein sollen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und prüfen unter anderem auch, ob die beiden Taten zusammenhängen könnten. Hinweise von Zeugen nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 9.15 Uhr alarmierte ein Geschädigter die Polizei wegen eines Einbruchs in ein Blumengeschäft an der Bernhardstraße. Er habe den Laden am Mittwoch gegen 18.30 Uhr verlassen. Als er am Donnerstagmorgen zurückkehrte, stellte er den Einbruch fest. Die hinzugerufenen Polizisten stellten Hebelmarken an der Eingangstür fest. Ob die Täter etwas entwendeten, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Wenige Augenblicke später alarmierte ein zweiter Geschädigter die Polizei wegen eines Einbruchs in ein Vereinsheim an der Bernhardstraße. Dort habe ein Mitarbeiter gegen 9.30 Uhr bemerkt, dass die Glastüre im Eingangsbereich eingeschlagen worden war. Im Innern des Vereinsheims seien mehrere Schranktüren geöffnet gewesen. Nach ersten Erkenntnissen seien die Täter ohne Beute geflüchtet.

In beiden Fällen sicherten Beamte die Spuren am Tatort und fertigten jeweils eine Strafanzeige. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

